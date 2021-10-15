Опровергнута популярная теория о происхождении коренных американцев

Исследователи из Испании, России и США заявили, что предки коренных американцев пришли на континент не из Японии. Статья ученых опубликована в журнале PaleoAmerica, сообщает Лента.Ру.

Одна из самых популярных теорий о происхождении коренного населения Америки гласит, что их предки пришли около 15 тысяч лет назад из Японии по Берингову перешейку. В качестве доказательств приводятся найденные на континенте наконечники метательного оружия возрастом 14-16 тысяч лет, техника исполнения которых аналогична и у коренных американцев, и у древних японских народов культуры Дземон, которые населяли архипелаг с 14 тысяч лет назад по 300 год до нашей эры.

Исследователи из Института истории материальной культуры РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Отдела изучения мамонтовой фауны АН Республики Саха (Якутии) совместно с коллегами из США и Испании изучили строение зубов древних американцев и представителей культуры Дземон. Оказалось, что по 21 признаку зубы коренных жителей Америки довольно сильно отличаются. Так, у древних индейцев центральные резцы сближены и развернуты относительно оси, тогда как дземонцы имели более ровные передние зубы.

Проведенные ранее исследования полученных из костей ядерной и митохондриальной ДНК, мужских хромосом также показывают то, что обитавшие на территории Японии народы скорее всего не могли быть предками древних американцев — последний общий для двух групп предок жил гораздо раньше предполагаемой миграции.