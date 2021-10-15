Облачно, без осадков: прогноз погоды на пятницу

Сегодня, 15 октября температура на территории Украины будет колебаться на уровне 10-15°, сообщает Деловая столица.

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Как сообщают синоптики, температура в Украине будет колебаться на уровне 10-15°. Ветер юго-западный, на юге и востоке страны — северо-восточный, 7-12 м/с.

Без осадков, облачно с прояснениями.

В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами туман.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем около 10°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.