Диетолог рассказала, с какого напитка стоит начать утро
Хлорофилл – зеленый пигмент, содержащийся в хлоропластах растений. На этом обычно знания о нем заканчиваются, сообщает РБК-Украина.
Но на самом деле пользу его для здоровья сложно переоценить. Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева.
Утро начинается не с кофе (фото: pexels.com)
Кто пьет хлорофилл - тот молодец! Кто не пьет и не знает, зачем он нужен, читаем до конца.
Чем полезен хлорофилл
- Первые научные данные о хлорофилле были опубликованы еще в 1940 году в "Американском хирургическом журнале". Было доказано, что он ускоряет процессы регенерации тканей. Тогда же была доказана эффективность хлорофилла при инфекционных заболеваниях.
- Позже, в 1979 году в США экспериментально подтвердили эффективность хлорофилла, предотвращающего возникновение опухоли толстой кишки.
Это еще раз доказывает старую истину, что употребление зелени и овощей предупреждает развитие онкологических заболеваний и, прежде всего, кишечника.
Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией
- Ученые считают, что хлорофилл является главным антиканцерогенным фактором и способен предотвращать нарушение структуры ДНК, что хлорофилл блокирует первый этап превращения здоровых клеток в раковые, являясь антимутагеном.
Антимутагенными свойствами обладают все растения, богатые хлорофиллом: брюссельская капуста, брокколи, шпинат, люцерна, спирулина, ростки пшеницы.
Брокколи богата хлорофиллом (фото: pexels.com)
Поможет наладить пищеварение: врач назвала самый доступный суперфуд
- Установлено, что хлорофилл способствует формированию соединительной ткани, что помогает в заживлении эрозий, язв, открытых ран.
- Хлорофилл помогает выводить из организма токсины, оказывает стимулирующее влияние на различные органы и системы, обладает антиоксидантной активностью.
- Он повышает функцию щитовидной железы и усиливает секрецию ферментов поджелудочной железы, помогает при анемии, регулирует кровяное давление, снижает нервозность.
- И, конечно, одно из самых удивительных свойств хлорофилла - его антибактериальное действие, причем, не имеет значения, идет ли речь об остром респираторном заболевании, синусите, хронической кожной язве, эрозия шейки матки и др.
А теперь оцените количество шпината, брюссельской капусты, брокколи, которое вы съедаете? А может, вы регулярно проращиваете пшеницу? Я очень сильно сомневаюсь, что все это есть в вашем рационе. В моем точно нет. По крайней мере, в достаточном количестве. Потому-то мое утро начинается со стакана воды с хлорофиллом.
Автор: Татьяна Турчаникова