Найден почти идеальный семейный автомобиль до $10 тыс.

Seat Altea Freetrack – это большой минивэн, компоненты Volkswagen и невысокая цена, сообщает 24 Канал.

Каким должен быть идеальный семейный автомобиль? У него должен быть удобный, практичный и большой салон, достаточный клиренс, полный привод, мощный двигатель. Автоблогеры из Sumy Racing Team нашли авто, которое соответствует этим парамертам. Это испано-немецкий Seat Altea Freetrack, который выпускался с 2004 по 2015 год.

Под капотом установлен хорошо известный двигатель 2.0 tsi EA888, а за полный привод отвечает муфта Haldex 4. Просторный салон, “вкусная цена” – до 10 тысяч долларов. Построен на платформе Volkswagen PQ35, этот минивэн кажется идеальным решением.

У автомобиля высокая надежность – как двигателя, так и ходовой и трансмиссии. Автомобиль достаточно экономичен, но если нужно больше динамики – есть возможность сделать чип-тюнинг. Полный привод Seat Altea Freetrack обеспечивает безопасность на скользких поверхностях. Среди недостатков – неудобная посадка, довольно экстравагантный внешний вид с черными бамперами, плохая шумоизоляция и недостаточная трансформация салона.

Еще один недостаток – их в Украине почти не продают. Владельцы Seat Altea Freetrack не спешат с ними расставаться, поэтому найти в продаже их нелегко.