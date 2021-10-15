США помогут Тайваню в противостоянии с Китаем

США продолжат придерживаться своих обязательств в отношениях с Тайванем и помогут противостоять угрозе, исходящей от КНР, сообщает Лента.Ру.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, приверженность США Тайваню продиктована необходимостью поддержания мира и стабильности в проливе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Наш подход и наши отношения в сфере обороны США регулируются Законом об отношениях с Тайванем [от 1979 года], и мы будем выполнять свои обязательства в соответствии с этим Законом" , — отметила пресс-секретарь.

Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты выступают против любых односторонних попыток изменить региональный статус-кво.

"Наша поддержка Тайваня и оборонительные отношения с ним по-прежнему объединены против нынешней угрозы, исходящей от Китайской Народной Республики" , — заключила она.

Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что страна готова ответить на "китайскую угрозу" и будет защищать свой демократический образ жизни. Она заявила, что остров не будет совершать опрометчивых действий, но укрепит свою оборону, чтобы "никто не мог заставить Тайвань встать на путь, проложенный для нас Китаем".