Три ошибки, которые испортят овощи

О пользе овощей и о том, что их надо есть чаще – знают все. А вот как правильно их готовить, пожалуй, не каждый. Хозяйки нередко, работая с овощами, допускают такие ошибки, что от нашумевшей пользы остается почти ничего. И главное то, что сами они об этом даже не подозревают, сообщает Обозреватель.

Ошибка 1. Вы допускаете ее тогда, когда длительное время нагреваете овощи. Банально, но факт – тем самым вы разрушаете большинство полезных веществ. Говорят, что это касается и варки – водорастворимые микроэлементы, такие как рибофлавин, витамины В и С поглощаются водой, которую же потом вы спускаете в канализацию. Какой еще способ испортить овощи? Фритюр. И на сколько бы полезными ни были овощи, они никак не смогут исправить вред, нанесенный лишним жиром.

Нельзя длительное время нагревать овощи. Источник: Pixabay

Ошибка 2. Вы допускаете ее тогда, когда выжимаете сок. Да, приготовление сока в разы лучше, чем фритюр. Тем не менее, когда овощи проходят через соковыжималку, их богатая клетчаткой кожура, а также мякоть не остаются. А именно они позволяют повысить ощущение сытости. Но есть и хорошие новости: овощные витамины, фитонутриенты и макроэлементы все же попадают в вашу чашку. А вот вместо соковыжималки лучше присмотритесь к блендеру.

Выжимать сок из овощей лучше всего с помощью блендера. Источник: Pixabay

Ошибка 3. Вы допускаете ее тогда, когда выбрасываете полезные составляющие. А теперь признавайтесь, как часто вы срезали стебель и листья брокколи и, не думая, выбрасывали их в помойку? То же самое касается и кожуры огурца или картофеля. На самом деле все то, что вы привыкли выбрасывать является источником уникальных питательных веществ, которых нет в других частях овоща. Именно они имеют высокую концентрацию витаминов. Где же использовать эти части? Все просто: супы, салаты или жаркое.