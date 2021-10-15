За 18-летнего футболиста Барселона потребует миллиард евро отступных

"Барселона" объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Испании Педри.﻿ Об этом, ссылаясь на официальный сайт "Барселоны", сообщает УНИАН.

Новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 2026 года.

Сделка примечательна тем, что каталонский клуб прописал отступные в новом контракте Педри в размере 1 миллиарда евро.

Именно такую сумму придется выложить любому клубу, который захочет купить 18-летнего полузащитника.

Педри стал третьим в истории футболистом, в контракте которого прописан миллиард евро отступных. Ранее аналогичную сумму в контракты Карима Бензема и Федерико Вальверде вписал мадридский "Реал".

Педри: 73 матча за сезон