За футболиста "Барселоны" потребуют миллиард евро отступных
"Барселона" объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Испании Педри. Об этом, ссылаясь на официальный сайт "Барселоны", сообщает УНИАН.
Новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 2026 года.
Сделка примечательна тем, что каталонский клуб прописал отступные в новом контракте Педри в размере 1 миллиарда евро.
Именно такую сумму придется выложить любому клубу, который захочет купить 18-летнего полузащитника.
Педри стал третьим в истории футболистом, в контракте которого прописан миллиард евро отступных. Ранее аналогичную сумму в контракты Карима Бензема и Федерико Вальверде вписал мадридский "Реал".
Педри: 73 матча за сезон
- В дебютном для себя сезоне 2020-2021 18-летний футболист провел 73 матча на высшем уровне.
- Педри провел 53 игры в футболке "Барселоны" во всех турнирах. Кроме того, он выступал за сборную Испании (в том числе на Евро-2020), а также за олимпийскую сборную Испании, с которой дошел до финала Олимпиады в Токио.
- Он стал рекордсменом сезона по этому показателю, опередив Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед" (72 матча).