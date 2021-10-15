В РФ опровергли связь "СП-2" с газовым кризисом в Европе
Газовый кризис в Европе вызван рядом причин. Он не связан с запуском нового экспортного газопровода "Северный поток-2". Об этом в интервью радиостанции Business FM сказал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос, есть ли связь того, что Россия не расширяет поставки газа в Европу с желанием скорее запустить в эксплуатацию "Северный поток-2", Новак сказал:
"Конечно, никакой связи нет".
Он пояснил, что для увеличения поставок от европейских партнеров требуются заявки, потому что газ не может идти просто
"на деревню дедушке".
"Контракты, еще раз повторяю, Россия исполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее", - сказал он.