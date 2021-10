Адель выпустила новый клип

Британская певица Адель наконец выпустила новый сингл Easy On Me и клип на него. Новое видео уже набрало более 14 млн просмотров, сообщает УНИАН.

Поклонники с нетерпением ждали возвращения певицы с новой композицией. В чёрно-белом клипе артистка предстала в роскошном образе с широкими стрелками на глазах и густыми волосами. Адель сильно похудела после расставания с возлюбленным, за что в комментариях под видеоклипом ее осыпали комплиментами.

К слову, многие сравнивают ее меланхоличную песню Easy On Me с хитом Hello.

Новый альбом Адель

Британская певица Адель выпустит первый за шесть лет студийный альбом. 15-кратная обладательница "Грэмми" продолжит традицию и отразит в своей четвертой пластинке свой возраст в момент работы над песнями. Она будет называться "30".