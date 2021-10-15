В Минздраве объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

Человек, который переболел коронавирусной болезнью (COVID-19) может получить прививку через 6-8 месяцев после выздоровления. Это относится к пациентам, которых нет в группе риска, сообщает Обозреватель.

Об этом в эфире "UA: Українське радіо" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что для людей из группы риска прививки нужно получать сразу после выздоровления и после завершения первичного цикла реабилитации.

"Относительно антител, то нет референтного уровня антител, чтобы не заболеть" , – сказал медик.

Кузин подчеркнул, что ученые доказали, что вакцина против COVID-19 не влияет на РНК или ДНК, геном человека, не изменяя ничего в организме.

Главный санитарный врач заверил, что в нашей стране применяют безопасные препараты, что рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Над вакцинами осуществляется государственный контроль.