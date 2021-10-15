Премьер Словении назвал евродепутатов "куклами Сороса"

Премьер-министр председательствующей в ЕС Словении Янез Янша подвергся критике после того, как написал в Twitter, что некоторые евродепутаты являются "куклами Сороса", сообщает Европейская правда.

Янша опубликовал в Twitter фотоколлаж с заголовком "13 из 226 известных кукол Сороса в Европарламент", имея в виду венгерского миллиардера Джорджа Сороса.

Он, в частности, указал на евродепутата Софи Вельд, главу миссии по установлению фактов, которая сейчас проверяет соблюдение Словенией верховенства права и соглашений о свободе СМИ.

Некоторые люди на картинке больше не являются членами Европарламента, а один, Ганс ван Бален, умер в апреле.

Янша, который часто обвинял политических оппонентов в том, что они работают на Сороса, впоследствии удалил твит.

"Мы срочно призываем Яншу прекратить провокации против депутатов Европарламента. Нападения на членов институции также являются нападениями на европейских граждан" , - написал позже в Twitter президент Европейского парламента Дэвид Сассоли.

Некоторые политики обвинили Яншу в антисемитизме, включая голландского депутата Европарламента Малика Азман. Вице-президент группы Renew Europe и депутат Европарламента от немецких "Зеленых" Даниэль Фройнд сказал, что Янша "торгует антисемитскими теориями заговора в стиле Орбана".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал твит "безвкусицей", добавив, что "правительство только что передало эти же чувства послу Словении в Гааге".

Отреагировал на ситуацию и президент Европейского совета Шарль Мишель.