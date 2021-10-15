Китай готовит рекордную по длительности миссию в космос

Космический корабль Шэньчжоу-13 будет запущен утром в субботу с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщает Корреспондент.

В Китае представили экипаж из трех человек, который примет участие в пилотируемой космической миссии Шэньчжоу-13 и отправится на строящуюся станцию Тяньгун. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 15 октября.

Так, в космос отправятся Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин и Е Гуанфу. Первый из них будет командиром экипажа.

Трио пробудет на орбите в течение шести месяцев – это рекорд для китайской космонавтики. Но ожидается, что в будущем этот срок станет обычным для следующих экипажей.

Космический корабль Шэньчжоу-13 будет запущен в 12:23 в субботу по пекинскому времени (07:23 по Киеву – ред.) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Напомним, 17 сентября на Землю вернулась спускаемая капсула китайского корабля Шэньчжоу-12 с экипажем из трех человек. Она приземлилась на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

За три месяца работы на станции Тяньгун экипаж провел множество экспериментов, совершил два выхода в открытый космос, в рамках которых было установлено различное оборудование и панорамные камеры, а также проведены испытания техники и скафандров.