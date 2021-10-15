Регулятор США разрешил колоть бустерные дозы вакцины Moderna
Регулятор США разрешил колоть бустерные дозы вакцины от коронавируса компании Moderna. Это касается категории высокого риска заражения, сообщает Зеркало недели.
Речь идет прежде всего о людях старше 65 лет, и всех, кто находится в группах риска. Для получения бустерной дозы необходимо, чтобы после первой прививки прошло не менее полугода.
"За" разрешение колоть бустерную дозу в США проголосовали все 19 экспертов. Их рекомендации будут переданы в FDA, где и должны будут принять окончательное решение.
Для кого вводят бустерные дозы?
- для лиц старше 65 лет
- для лиц в возрасте от 18 до 64 лет с риском тяжелой формы заражения коронавирусом;
- для лиц в возрасте от 18 до 64 лет, часто контактирующих с людьми, которые могут быть носителями вируса SARS-CoV-2 (медики, учителя, некоторые федеральные чиновники).