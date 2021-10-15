Регулятор США разрешил колоть бустерные дозы вакцины Moderna

Регулятор США разрешил колоть бустерные дозы вакцины Moderna
Фото: Pixabay

Регулятор США разрешил колоть бустерные дозы вакцины от коронавируса компании Moderna. Это касается категории высокого риска заражения, сообщает Зеркало недели.

Речь идет прежде всего о людях старше 65 лет, и всех, кто находится в группах риска. Для получения бустерной дозы необходимо, чтобы после первой прививки прошло не менее полугода.

"За" разрешение колоть бустерную дозу в США проголосовали все 19 экспертов. Их рекомендации будут переданы в FDA, где и должны будут принять окончательное решение.

Для кого вводят бустерные дозы?

  • для лиц старше 65 лет
  • для лиц в возрасте от 18 до 64 лет с риском тяжелой формы заражения коронавирусом;
  • для лиц в возрасте от 18 до 64 лет, часто контактирующих с людьми, которые могут быть носителями вируса SARS-CoV-2 (медики, учителя, некоторые федеральные чиновники).

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