Регулятор США разрешил колоть бустерные дозы вакцины Moderna

Регулятор США разрешил колоть бустерные дозы вакцины от коронавируса компании Moderna. Это касается категории высокого риска заражения, сообщает Зеркало недели.

Речь идет прежде всего о людях старше 65 лет, и всех, кто находится в группах риска. Для получения бустерной дозы необходимо, чтобы после первой прививки прошло не менее полугода.

"За" разрешение колоть бустерную дозу в США проголосовали все 19 экспертов. Их рекомендации будут переданы в FDA, где и должны будут принять окончательное решение.

Для кого вводят бустерные дозы?