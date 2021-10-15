Ляшко назвал условие дальних поездок для невакцинированных

Согласно решению правительства, от 21 октября в Украине будет введено ограничение для пассажирских перевозок между областями всеми видами транспорта, сообщает ТСН.

Министр напомнил, что со следующего четверга межобластные перевозки будут доступны для пассажиров после предъявления международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, который подтверждает вакцинацию от COVID-19. В тех случаях, когда поездка невакцинированного гражданина в другой город за пределами области является крайне необходимой, Виктор Ляшко предлагает единственный вариант.

"Другой вариант — сделать негативный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов" , — подсказал министр.

По его словам, сложную ситуацию с распространением COVID-19 в Украине характеризует не так уровень инфицирования, как увеличение числа госпитализированных. А среди тех, кто попадает в больницу, преобладают невакцинированные граждане.