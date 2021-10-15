Как развлекались голливудские звёзды в 90-х: архивные фото

Танцы до утра, закрытые вечеринки и красные дорожки – все это сопровождает известных голливудских звезд на протяжении их карьеры. Актеры, исполнители и модели, как и многие из нас, любят активно и весело проводить свое время. Так было даже в бурные 90-е, сообщает Обозреватель.

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и другие были любителями потанцевать, сыграть на музыкальном инструменте, вкусно покушать, пройтись по красной дорожке и даже погонять на байке. Как выглядели знаменитости в 90-е – читайте далее в материале.

  • Клаудиа Шиффер и Деми Мур любительницы покрасоваться на красной дорожке.
Клаудиа Шиффер и Деми Мур на красной дорожке.
Клаудиа Шиффер и Деми Мур на красной дорожке.
  • У актера Киану Ривза настоящей страстью был мотоцикл, на котором он любил гонять.
Страсть Киану Ривза - мотоциклы.
Страсть Киану Ривза - мотоциклы.
  • Актриса Анджелина Джоли зажигает на вечеринке после церемонии Cable ACE Awards в 1997. А на следующем фото модели Наоми Кембел и Кейт Мосс завтракают после громкого мероприятия.
Анджелина Джоли, Наоми Кембел и Кейт Мосс.
Анджелина Джоли, Наоми Кембел и Кейт Мосс.
  • Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Энистон на вечеринке с друзьями.
Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Энистон.
Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Энистон.
  • Модель Мила Йовович с актрисами Джулией Робертс и Кэмерон Диас.
Мила Йовович, Джулия Робертс и Кэмерон Диас.
Мила Йовович, Джулия Робертс и Кэмерон Диас.
  • Актриса Риз Уизерспун и актеры Брэд Питт с Леонардо Ди Каприо.
Риз Уизерспун, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.
Риз Уизерспун, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.
  • Актер Джейсон Стейтем на вечеринке играет на барабанах.
Джейсон Стейтем на вечеринке.
Джейсон Стейтем на вечеринке.

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