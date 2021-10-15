В Крыму украинец получил 12 лет колонии за "шпионаж"

В аннексированным Крыму так называемый "Верховный суд" приговорил 61-летнего украинца Константина Ширинга к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в "шпионаже", сообщает Корреспондент.

Об этом заявили в Крымской правозащитной группе.

Указано, что заседание "суда" проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе. Прокурор просил для Ширинга 14 лет лишения свободы, а защита – оправдания.

Сам Ширинг тоже просил его оправдать, сообщив, что "его оговорили и свалили на него всю вину".

Тепарь сторона защиты намерена подавать апелляцию на данный приговор.

Известно, что 15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую якобы входила "российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны", – Татьяна Кузьменко и гражданин Украины, подозреваемый в "осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы" – Константин Ширинг. Были возбуждены дела "о государственной измене и шпионаже".

По версии ФСБ, прапорщик Кузьменко якобы передавала Ширингу сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации, а он эту информацию передавал в Минобороны Украины.

7 июня 2021 года Южный окружной военный суд России назначил 8 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года военнослужащей Татьяне Кузьменко, обвиняемой в "государственной измене". Суд дал отсрочку, пока ребенок Кузьменко не достигнет 14-летнего возраста. Дело рассматривали в особом порядке и в закрытом режиме из-за материалов под грифом "совершенно секретно". Особый порядок рассмотрения дел применяется, как правило, в случаях признания вины.

Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО. Ширинг многократно жаловался на непредоставление медицинской помощи. После этого администрация СИЗО несколько раз переводила его из камеры в камеру и условия содержания в каждой были хуже, чем в предыдущей.