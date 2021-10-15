Кива сделал новое странное заявление о Путине

Одиозный пророссийский политик и нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попытался объясниться за свое недавнее поздравление президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщает УНИАН.

Это произошло в эфире телеканала "Украина 24" накануне вечером.

Отвечая на вопрос ведущей, Кива заявил, что "поздравил лидера соседнего государства как мужчину, к которому он испытывает уважение" .

"Я считаю, что этот человек записан в историю как мировой правитель, который на сегодняшний день диктует миру свои правила. И это может вызывать уважение" , - заявил депутат.

И добавил, что РФ - "экономический партнер Украины" .