Кива сделал новое странное заявление о Путине
Одиозный пророссийский политик и нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попытался объясниться за свое недавнее поздравление президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщает УНИАН.
Это произошло в эфире телеканала "Украина 24" накануне вечером.
Отвечая на вопрос ведущей, Кива заявил, что
"поздравил лидера соседнего государства как мужчину, к которому он испытывает уважение".
"Я считаю, что этот человек записан в историю как мировой правитель, который на сегодняшний день диктует миру свои правила. И это может вызывать уважение", - заявил депутат.
И добавил, что РФ -
"экономический партнер Украины".
Кива также заявил, что
"в следующем году Путина будет поздравлять вся Верховная Рада". Он утверждает, что его коллеги по фракции ОПЗЖ не возражали против таких заявлений в адрес России и Путина.