Украина нарастила импорт и экспорт товаров
За восемь месяцев 2021 года украинские предприятия осуществили экспорт товаров на сумму $41,7 млрд, а импорт – на $43,5 млрд. Это на 35,6% и 30,1% больше по сравнению с аналогичными показателями 2020 года соответственно, сообщает UBR.
Отрицательное сальдо составило $17,3 млн против $26,1 млн – в январе-августе 2020 года.
В то же время в августе 2021 года на экспорт было продано товаров на $6,2 млрд (+48,9% к августу 2020 года), а импорт составил $6,1 млрд (+37,3%). Сальдо – $104,6 млн.
По данным Госстата, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 231 страны мира.
Основными потребителями украинских товаров по итогам января-августа 2021-го стали такие страны:
- Китай (доля в 13,6% от общего экспорта);
- Польша (8,2%);
- Турция (5,7%).
Импортерами выступали такие государства:
- Китай (15% от общего импорта);
- Германия (9%);
- Россия (7,8%).
Чаще всего за границу украинский бизнес продавал зерно и масло, металлы, минеральные продукты и оборудование. В то же время покупают топливо и нефть, химическую продукцию, машины и оборудование, а также транспорт.