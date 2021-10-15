Украина нарастила импорт и экспорт товаров

За восемь месяцев 2021 года украинские предприятия осуществили экспорт товаров на сумму $41,7 млрд, а импорт – на $43,5 млрд. Это на 35,6% и 30,1% больше по сравнению с аналогичными показателями 2020 года соответственно, сообщает UBR.

Отрицательное сальдо составило $17,3 млн против $26,1 млн – в январе-августе 2020 года.

В то же время в августе 2021 года на экспорт было продано товаров на $6,2 млрд (+48,9% к августу 2020 года), а импорт составил $6,1 млрд (+37,3%). Сальдо – $104,6 млн.

По данным Госстата, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 231 страны мира.

Основными потребителями украинских товаров по итогам января-августа 2021-го стали такие страны:

Китай (доля в 13,6% от общего экспорта);

Польша (8,2%);

Турция (5,7%).

Импортерами выступали такие государства:

Китай (15% от общего импорта);

Германия (9%);

Россия (7,8%).

Чаще всего за границу украинский бизнес продавал зерно и масло, металлы, минеральные продукты и оборудование. В то же время покупают топливо и нефть, химическую продукцию, машины и оборудование, а также транспорт.