Украинский чемпион мира по боксу проведет защиту титула

Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян проведет защиту своего титула в поединке против "временного" чемпиона Луиса Консепсьона, сообщает УНИАН.

Бой состоится 20 ноября в Киеве - в Выставочном Центре АККО Интернешнл.

Ранее команда Union Boxing Promotion выиграла промоутерские торги на организацию боя в Украине.

Панамец Консепсьон - экс-чемпион мира в двух разных весовых категориях. На профи-ринге в его активе 39 побед, а в пассиве - 8 поражений.

Артем Далакян: пятая защита пояса