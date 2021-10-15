Украинский чемпион мира по боксу проведет защиту титула
Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян проведет защиту своего титула в поединке против "временного" чемпиона Луиса Консепсьона, сообщает УНИАН.
Бой состоится 20 ноября в Киеве - в Выставочном Центре АККО Интернешнл.
Ранее команда Union Boxing Promotion выиграла промоутерские торги на организацию боя в Украине.
Панамец Консепсьон - экс-чемпион мира в двух разных весовых категориях. На профи-ринге в его активе 39 побед, а в пассиве - 8 поражений.
Артем Далакян: пятая защита пояса
- Далакян завоевал пояс чемпиона мира в 2018 году в США, победив единогласным решением судей Брайана Велорию.
- После этого украинец провел четыре защиты титула. Он побеждал Сиричана Тайена, Грегорио Леброна, Саравуту Таворнхама и Хосбера Переса.
- В поединке против Переса Далакян сумел победить, даже несмотря на то, что провел большую часть боя с переломом руки.