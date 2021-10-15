Экс-глава МИД: Статья Медведева – антисемитский "наезд" на Зеленского

Статья экс-президента РФ Дмитрия Медведева "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" оскорбительна для президента Украины и украинского народа. Такую точку зрения в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Украина 24.

"Статья Медведева - это не просто хамский пасквиль. Там содержится абсолютно сознательный, антисемитский "наезд" на украинского президента. Я, кстати, не знаю почему на это не реагируют. К примеру, меня текст обижает и это должно оскорблять всю страну" , - сказал он.

По его мнению, текст Медведева не должен остаться без ответа и реакции.

"Смысл этой статьи - отказать украинскому руководству в политической и моральной легитимности. И нам нужно бить по тому, что говорится" , - добавил Климкин.

Напомним, что Дмитрий Медведев написал статью и опубликовал ее в издании "Коммерсант". Текст наполнен агрессивными нападками на украинского президента Владимира Зеленского и правительство.

"Начал ревностно служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины. Можно только представить, насколько отвратительно ему было сделать такое моральное "сальто-мортале". Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии, по идейным причинам, попросились бы на службу в СС" , - написал Медведев.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что статья была приурочена к визиту заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. По его мнению, в тексте прямой шантаж США и объявление войны Украине.