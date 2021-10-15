Экс-глава МИД: Статья Медведева – антисемитский "наезд" на Зеленского
Статья экс-президента РФ Дмитрия Медведева "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" оскорбительна для президента Украины и украинского народа. Такую точку зрения в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Украина 24.
"Статья Медведева - это не просто хамский пасквиль. Там содержится абсолютно сознательный, антисемитский "наезд" на украинского президента. Я, кстати, не знаю почему на это не реагируют. К примеру, меня текст обижает и это должно оскорблять всю страну", - сказал он.
По его мнению, текст Медведева не должен остаться без ответа и реакции.
"Смысл этой статьи - отказать украинскому руководству в политической и моральной легитимности. И нам нужно бить по тому, что говорится", - добавил Климкин.
Напомним, что Дмитрий Медведев написал статью и опубликовал ее в издании "Коммерсант". Текст наполнен агрессивными нападками на украинского президента Владимира Зеленского и правительство.
"Начал ревностно служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины. Можно только представить, насколько отвратительно ему было сделать такое моральное "сальто-мортале". Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии, по идейным причинам, попросились бы на службу в СС", - написал Медведев.
Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что статья была приурочена к визиту заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. По его мнению, в тексте прямой шантаж США и объявление войны Украине.
"Статья Медведева - это не Медведев, это общее мнение российской верхушки. Песков (пресс-секретарь президента РФ - ред.) подчеркнул, что это с подачи Путина. Это не случайно опубликовано в день приезда Нуланд, это как бы шантаж американцев - если не убедите украинцев, не заставите их вернуться к нашей интерпретации Минских соглашений, мы будем готовы поднять ставки. Текст этого заявления - это, по существу, признание нелегитимности правительства Зеленского и практически объявление войны Украине", - сказал российский политолог.