Британская лаборатория сделала 43 тыс. COVID-тестов с ошибочным результатом

В частной лаборатории английского города Вулвергемптон приостановили тестирование на коронавирус после того, как более 40 тысяч результатов тестов оказались неправильными, сообщает Украинская правда.

Было начато расследование сообщений о людях, получивших отрицательные результаты ПЦР-теста после того, как они ранее получили положительный результат экспресс-тестов на антиген COVID-19.

По оценкам властей, в лаборатории Immensa Health Clinic в Вулверхэмптоне было обработано 400 000 проб на коронавирус, и примерно 43 000 человек могли получить неверные результаты в период с 8 сентября по 12 октября.

В британской службе здравоохранения подчеркнули, что в целом с экспресс-тестами "нет технических проблем", добавив, что другие лаборатории "работают нормально".

"Это изолированный инцидент, приписываемый одной лаборатории" , - заявили в службе, сказав, что все образцы теперь перенаправляются в другие лаборатории.

Власть также связывается с людьми, которые все еще могут быть заразными, чтобы посоветовать им пройти еще один тест, в то время как близким контактам с симптомами также будет настоятельно рекомендовано пройти тестирование.