"Газпром" в 2021 трижды уменьшал транзит газа Украиной

Российский газовый монополист "Газпром" в 2021 году трижды уменьшал транзит газа по территории Украины, сообщает УНИАН.

Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром" трижды уменьшал транзит через Украину в 2021 году. 1 января 2020 года со 186 млн куб. м в сутки до 124 млн куб. м, с 1 сентября снизил до 109 млн куб. м, а 1 октября после начала поставки газа в Венгрию через Турецкий и Болгарский потоки - до 86 млн куб. м, хотя платит за 109 млн куб. м" , - написал Макогон.

По его словам, "Газпром" часто не использует транзитные мощности, которые уже уплачены, и не только в Украине, но и в других странах, например, в Словакии.

Директор ОГТСУ подчеркивает, что действующий контракт предусматривает не ежегодную транспортировку 40 млрд куб. м газа, а ежедневную транспортировку 109 млн куб. м. В то же время, сейчас физически транспортируется значительно меньше - 85,9 млн куб. м в сутки. Следовательно, заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году носят манипуляционный характер.

"Такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, "Газпром" не использует даже те мощности, которые уже оплачены" , - подчеркнул Макогон.

Он добавил, что Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, превышающие мощность "Северного потока 2".