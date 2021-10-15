Венецианская комиссия не одобрит "закон об олигархах" – нардеп
Венецианская комиссия даст отрицательное заключение по проекту закона об олигархах за его очевидную неконституционность. Об этом заявила нардеп от "слуги народа" Людмила Буймистер, сообщает Деловая столица.
Такое заявление "слуга" сделала в эфире телеканала Украина 24.
"Венецианская комиссия в любом случае предоставит негативное заключение по этому законопроекту. Об этом говорили многочисленные эксперты внутри государства", – отметила нардеп.
Буймистер сообщила, что сейчас законопроект пытаются выпустить из Верховной Рады с нарушением парламентских процедур, регламента и Конституции.
"Есть намерение этот закон принять даже мимо всех парламентских процедур, не учитывая регламент, не считая выполнения законодательства Украины. Для чего это делается именно таким образом, понять очень трудно", – сказала политик.