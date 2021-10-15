Toyota сократит производство автомобилей в ноябре

В условиях спровоцированного пандемией дефицита полупроводниковых компонентов корпорация Toyota умудрилась в очередной раз получить статус крупнейшего автопроизводителя в мире. И всё же, ноябрьский производственный план Toyota будет вынуждена сократить на 15% или 150 тысяч автомобилей, сообщает 3Dnews.

Как отмечает распространившее эту информацию издание Nikkei Asian Review, основными причинами такого решения остаются дефицит полупроводниковых компонентов и плановые отключения электроснабжения предприятий в Китае, которые применяются властями ради защиты окружающей среды с конца сентября.

В сентябре и октябре, как отмечает источник, Toyota Motor уже была вынуждена сократить объёмы производства автомобилей на 40%, поскольку летний локдаун во Вьетнаме и Малайзии ограничил способность местных поставщиков выпускать автокомпоненты в достаточных количествах. Виной всему стали ограничительные меры, которые власти ввели для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Производственный план Toyota на 2021 фискальный год корректировать не собирается, рассчитывая до марта следующего календарного года выпустить 9 млн автомобилей. К концу декабря ситуация с производством машин должна нормализоваться, как отмечают представители компании на условиях анонимности. Заметим, что Toyota выиграла от своей устойчивости к полупроводниковому кризису и с точки зрения увеличения доли рынка в США, поскольку конкурирующая GM впервые в своей истории уступила ей статус лидера в этом году именно из-за дефицита полупроводниковых компонентов.

Сама Toyota длительное время спасалась от перебоев с поставками чипов за счёт принятой ещё в первой половине прошлого десятилетия тактики хранения на складах поставщиков четырёхмесячного аварийного запаса комплектующих. К такому не самому оптимальному с точки зрения операционных расходов решению Toyota пришла в результате анализа итогов предыдущих кризисов, вызванных стихийными бедствиями и техногенными катастрофами.