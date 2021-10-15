Советы по питанию осенью: как снизить аутоиммунные реакции

Последние две недели причины обращений пациентов немного изменились: если летом в основном они были связаны с нормализацией массы тела, то сейчас стало больше с жалобами на респираторные нарушения и больше пациентов с обострениями аутоиммунными заболеваниями: аутоиммунного тиреоидита, ревматоидного артрита, кожных заболеваний, сообщает Обозреватель.

Аутоиммунные заболевания развиваются тогда, когда иммунная система атакует собственные ткани.

Оксана Скиталинская. Источник: Фейсбук Оксаны Скиталинская

Конечно, у каждого человека свои причины и механизмы заболеваний, но я бы хотела дать рекомендации по противовоспалительного питания с акцентом на снижение аутоиммунных реакций.

– Нормализовать образ жизни, не позволять хроническим стрессам доминировать. К хроническим стрессам относится и ежедневное недосыпание (сон по 5-6 часов, поздние хаотичные отходы ко сну), ежедневное потребление промышленных сладостей, фастфуда, нездоровых жиров, таких, как маргарины, "легкие масла", использование агрессивных бытовых средств (стиральные порошки, моющие и т. д.), курение, алкоголь.

– Включать различные источники белка в каждый основной прием пищи. В стрессовой ситуации интенсивно распадаются белки слизистых, иммунных органов, снижает защитную функцию эпителия и работу иммунной системы. Яйца, блюда из нежирного мяса, печени, кисломолочных продуктов, зеленого горошка.

Здоровое питание. Источник: Фейсбук Оксаны Скиталинская

– Употреблять продукты, богатые холином, лецитином, не бояться присутствия незначительного количества холестерина (желтки яиц, мягкий творог 5-9% жирности, сливки, сметану). Можно и небольшой кусочек сала. При повышении содержания этих молекул в клетках, клетки становятся менее проницаемыми к повреждающих факторов. Кроме того, эти вещества необходимы для синтеза гормонов коры надпочечников (глюкокортикоидов), которые обладают противовоспалительным действием.

– Уменьшить до минимума масла, богатые омега6 жирами (любые промышленные жиры типа маргаринов, подсолнечное рафинированное масло). Кроме того, что они стимулируют воспаление, они подавляют синтез противовоспалительных гормонов надпочечников.

– Принимать меньше соли. Еда, которая нас окружает, преимущественно проходит процесс переработки и приготовления и почти вся она дополнительно посоленная. Натрий (соль) является антагонистом важного минерала - калия. Калий не только предотвращает накопление жидкости в организме, но и активно используется при стрессе. Высокое содержание натрия в рационе активирует экспрессию генов в макрофагах и стимулирует продукцию иммунных клеток, которые вызывают воспаление и аутоиммунные процессы.

– Употреблять продукты, богатые витамином Д. Витамин Д обладает противовоспалительным действием и активен при сочетании с магнием. - включать продукты, богатые природными антиоксидантами и витамином С - ягоды калины, черноплодной рябины, смородины, черники, граната, зелень, капусту всех сортов и др.

– Обязательно включать продукты, богатые не только клетчаткой (овощи, орехи, крупы), но и пектинами (то, что предоставляет желирующие свойства) - печеная тыква, тушеная морковь и свекла, сливы свежие и запеченные, печеные яблоки. Пектины поглощают циркулирующие иммунные комплексы и уменьшают аутоагрессию.

– Питаться разнообразно и соблюдать режим питания. Частое потребление пищи, особенно одинаковой, а также непосредственно перед сном, активирует воспалительные процессы.