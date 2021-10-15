Взрыв в Кандагаре: число жертв увеличилось

В мечети во время пятничной молитвы было четыре террориста-смертника, говорят свидетели инцидента, сообщает Корреспондент.

В Кандагаре, Афганистан, число погибших в результате взрыва в шиитской мечети выросло до 62.

Информагентство Bakhtar пишет, что еще по меньшей мере 70 человек получили ранения.

В свою очередь свидетели говорят, что всего было четверо террористов-смертников - двое взорвали себя у ворот перед мечетью, а еще двое вошли в здание и подорвались там.

При этом обычно во время пятничной молитвы в этой мечети находятся до 500 человек.

На данный момент никто не взял ответственность за взрыв.

Напомним, неделю назад во в шиитской мечети в афганском Кундузе также произошел взрыв, тогда погибли 46 человек и еще 140 пострадали.