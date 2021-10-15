В Китае представлены два новых проекта аэротакси

На авиасалоне China Airshow 2021 в Чжухае были представлены два новых проекта автономных электрических аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL), сообщает 3Dnews.

Один из проектов предложен в виде цифровой модели, а другой как предполётный прототип, что обещает вскоре разнообразить новости из Китая об испытаниях нового вида городского транспорта.

Источник изображения: Autoflight

Безусловным лидером нового направления городской мобильности остаётся китайская компания EHang, которая уже серийно выпускает до 50 фирменных двухместных аэротакси EHang 216 каждый месяц. Вскоре конкуренцию ей могут составить четырёхместные аэротакси V1500M компании Autoflight, прототип которых был показан на авиасалоне. Разработчики утверждают, что беспилотный V1500M при полной загрузке пассажирами сможет пролетать до 250 км на скорости до 200 км/ч.

Источник изображения: Autoflight

Компания Autoflight основана в Шанхае в 2016 году и имеет за плечами несколько прототипов eVTOL, самым перспективным из которых можно назвать грузовой дрон V1000CG (доставка 300 кг на 200 км на чистой электрической тяге). Испытания дрона продолжаются некоторое время, и его схема во многом повторена в пассажирской модели V1500M. Поэтому можно ожидать, что лётные характеристики предсказуемые и испытания начнутся в обозримом будущем. Сертифицировать пассажирскую модель компания Autoflight рассчитывает в 2024 году.

Источник изображения: Pantuo Pantala

Второй китайский проект — Pantuo Pantala Concept H — представлен только в цифровом виде, но интересен по-своему. Он достаточно сильно напоминает американский проект eVTOL под названием Lilium. Сходство настолько сильное, что нельзя исключать юридические претензии к проекту со стороны американцев.

Как и Lilium, аппарат Pantuo Pantala Concept H опирается на канальные вентиляторы в поворотных крыльях. Схема планера также повторяется — малое крыло впереди и большое крыло на задней части фюзеляжа. Подобная концепция радует глаз изысканностью форм, но будет ли аппарат летать и насколько хорошо — это ещё вопрос. Испытания Lilium проводятся свыше трёх лет и пока далеки от завершения, тогда как традиционная мультикоптерная схема себя полностью оправдывает, хотя звёзд с неба тоже не хватает.