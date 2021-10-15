"Динамо" и "Шахтер" стилизовали скамейки на Олимпийском

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", которые проводят свои домашние матчи на НСК "Олимпийский", стилизовали скамейки запасных на стадионе, сообщает УНИАН.

Об этом пишут пресс-службы "Динамо" и "Шахтера". Проект реализован двумя клубами совместно.

Сиденья одной из "скамеек" были оформлены в цвета "Динамо", тогда как другой - в цвета "Шахтера". И там, и там на сиденьях можно увидеть клубные эмблемы.

Сообщается, что новые кресла оборудованы системой обогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях. Кроме того, они предоставят игрокам и персоналу команд повышенное удобство и хороший обзор на поле.

"Динамо" также сообщает, что во время матчей киевлян конструкции будут оформлены в клубных цветах, а во время прочих поединков будут соответствовать символике других клубов.

фото instagram.com/fcshakhtar

фото instagram.com/fcshakhtar

фото Динамо Киев

фото Динамо Киев

"Шахтер": переезд в Киев