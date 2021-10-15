"Красная" зона: на улицы Херсона вышли противоковидные патрули

В связи с "красной" зоной в Херсоне на улицы вышли так называемые противоковидные патрули. Местная власть мониторит соблюдение карантина, сообщает РБК-Украина.

"С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы" , - отметил и. ﻿ о. заместителя городского головы Роман Головня.

По его словам, ситуация с СOVID-19 в Херсоне напряженная, и больницы уже заполнены более чем на 95%. Поэтому с сегодняшнего дня херсонских пациентов госпитализируют в соседних районах.

Что касается общественного транспорта, то на маршруты вышли троллейбусы и автобусы в полном составе.

Автор: Илона Свиридова