Украина и Россия больше не лидеры в использовании криптовалют

Украина и Россия заняли 4 и 18 место соответственно в рейтинге глобального индекса принятия криптовалют в 2021 году, который составила аналитическая компания Chainalysis, сообщает Новое время.

Согласно этому рейтингу, Украина потеряла три позиции, а Россия — 16 мест, по сравнению с прошлым годом, когда Chainalysis поставили их на первое и второе место в своем рейтинге.

Аналитики подсчитали, что за последний год жители стран Восточной Европы получили криптовалюту на сумму примерно $422 млрд. Это в десять раз больше, чем в прошлом году.

Рейтинг также гласит, что 86% всех криптовалют российских пользователей и 87% криптовалют украинцев отправляются на иностранные адреса.

Чаще всего деньги из этих стран отправляются в Западную Европу, а затем в Северную Америку и Восточную Азию.