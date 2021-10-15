ЕС может принять новый пакет санкций против режима Лукашенко
В Брюсселе ожидают, что пятый пакет санкций в отношении Беларуси может быть введен в ноябре. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил чиновник ЕС на условиях анонимности, сообщает Deutsche Welle.
"Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять в ноябре", - заявил источник.
Как известно, брюссельские чиновники готовят санкции совместно с представителями стран ЕС, однако их принятие - это политическое решение всех 27 государств-членов Евросоюза, поэтому со стопроцентной уверенностью в структурах ЕС никто не может прогнозировать введение ограничительных мер.