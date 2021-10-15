"Нафтогаз" готовится к худшему в отопительном сезоне

НАК "Нафтогаз Украины" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов, сообщил глава правления компании Юрий Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и т.д… Планируем как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов", - сказал Витренко .

По его словам, компания также держит в уме и худший сценарий для страны: если заработает газопровод "Северный поток 2" и РФ надумает полностью прекратить физический транзит природного газа через ГТС Украины.

Витренко напомнил, что "Газпром" по-прежнему отказывается продавать газ европейским компаниям на границе Украина-РФ, фактически блокируя доступ к транзиту в Европу через ГТС Украины.