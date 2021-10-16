Hyundai представила новую коллекцию одежды

Модная коллекция Re: Style 2021 от Hyundai будет в свободной продаже ограниченный период, сообщает 24 Канал.

Это уже третья коллекция линейки Re:Style. Таким образом Hyundai показывает свой курс на экологичность во всем, включая использование остатков производства.

Прошлогодняя коллекция Re: Style 2020 включала вещи, созданные известными дизайнерами, а в этом году дизайнеры Hyundai сами поработали над созданием 12 предметов для новой коллекции. Модели одежды включают спортивные куртки, свитшоты, худые на застежках, шорты и брюки. Для создания одежды использовались автомобильные подушки и ремни безопасности, волокна из переработанных материалов и растительный биопластик bio-PET, который используется в интерьере Ioniq 5.

Фото: одежду из коллекции Hyundai Re:Style 2021 / Hyundai

Фото: одежду из коллекции Hyundai Re:Style 2021 / Hyundai

Фото: одежду из коллекции Hyundai Re:Style 2021 / Hyundai

Модный показ коллекции Hyundai Re: Style уже состоялся в Сеуле и Париже, а сейчас одежда продается в бутиках L'Eclaireur и Boontheshop до 28 октября, а также онлайн – до 10 ноября.