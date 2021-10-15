Небольшое похолодание и дожди: погода на выходных 16-17 октября

На выходных 16-17 октября украинцев ожидает преимущественно хорошая, ясная погода﻿ без осадков и с небольшой облачностью. Температура воздуха пока будет держаться в пределах 10-16°С в среднем. В воскресенье ожидается небольшое похолодание.

Итак, в субботу, 16 октября, в центральных, северных и в большинстве западных областей ожидается температура около 11-14°С днем и 2-6°С ночью. На Закарпатье же, в восточных, а также в большинстве южных областей будет немного теплее – 13-16°С днем и от 1°С на востоке до 9°С на юге ночью. В то же время, Одесская область неожиданно окажется самой холодной в стране – там ожидается только 10-12°С днем, но при этом 7-9°С ночью. В Крыму же будет теплее всего – там обещают 15-17°С днем и так же 7-9°С ночью.

Дожди 16 октября прольются на севере страны, а также в центральных Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. Средняя скорость ветра по стране ожидается в пределах 7-14 км/час. В Одесской, а также в западных областях – до 18 км/час. В Черниговской области возможны шквалы до 22 км/час. В центре и в Крыму будет не так ветрено – около 4-11 км/час, местами – до 14 км/час.

В воскресенье, 17 октября, температурные показатели в большинстве областей упадут на 1-2 градуса днем, ночью возможны незначительные заморозки. В центральных, северных, а также в большинстве западных и в Харьковской областях ожидается около 10-13°С днем и от 0°С на западе до 7°С в центре ночью. В остальных же восточных, а также в большинстве южных областей и на Закарпатье будет 12-15°С днем и от 0°С на Закарпатье до 8°С на востоке ночью. В Одесской области значительно потеплеет, и температура поднимется до 14-17°С днем и 7-9°С ночью. Такие же показатели ожидаются и в Крыму.

Дождей 17 октября не ожидается нигде по стране, по всей территории – сухо, но облачно с прояснениями. Средняя скорость ветра составит около 7-14 км/час, на юге – 11-18 км/час. В Крыму – 4-11 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 16-17 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 16-17 октября ожидается температура от 3 до 14°С в течении дня, ветер около 7-14 км/час, дождь в субботу и пасмурная погода в воскресенье.