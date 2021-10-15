Кабмин выделил 5,5 млрд гривен для переселенцев

На 2022 год правительство в Государственном бюджете запланировало 5,5 миллиарда гривен на обеспечение жильем всех временно перемещенных лиц, которые имеют статус участника боевых действий, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко.

"Президент принял решение в следующем году пытаться закрыть всю очередь – более 3 тысяч человек, нуждающихся в жилье. Это касается тех, кто является участником боевых действий и одновременно внутренне перемещенным лицом. 5,5 миллиарда гривен впервые в истории было выделено для того, чтобы решить вопрос с жильем" , – сказал Ильяшенко.

При этом он отметил, что очередь постоянно меняется, потому что списки формируются на местах – в облгосадминистрациях, а Кабмин перечисляет деньги на приобретение этого жилья.

"Мы выдаем деньги, а люди сами за эти деньги ищут на рынке жилье. Это называется субвенция на приобретение жилья. Например, один или два миллиона дается на одну семью и они в течение определенного промежутка времени обязаны приобрести это жилье" , – рассказал замминистра.

Ильяшенко напомнил, что в этом году Верховная Рада приняла изменения в бюджет – на обеспечение ветеранов, которые являются внутренне перемещенными лицами, выделено 280 миллионов гривен.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль 2021 года в Украине насчитывалось 1 473 650 внутренне перемещенных лиц.