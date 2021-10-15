На портале "Дія" появятся сервисы для ветеранов

На портале "Дія" вскоре появятся сервисы для ветеранов. Над их запуском работают Минцифра и Минветеранов, сообщает РБК-Украина.

Запуск новых сервисов запланирован в 2022 году. Ветеранам, в отношении которых есть данные в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах.

Всего в Украине более 400 тысяч участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств - примерно 1,2 миллиона.

"Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16" , - рассказал Федоров.

Это, по его словам, станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в "Дія".

Ранее сообщалось, что возможность удаленно пройти идентификацию через "Дію" для пенсионеров из оккупированного Донбасса появится до конца года.