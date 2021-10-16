В КГГА изменили проект Подольско-Воскресенского моста

Изменение проекта, в случае его воплощения в жизнь, значительно облегчит жизнь автомобилистам, которые проживают на левом берегу и вынуждены ежедневно пересекать Днепр, сообщает 24 Канал.

Распоряжением КГГА от 13.10.2021 №2152 администрация переутвердила проект строительства Подольского мостового перехода. Обновленный проект учитывает потребности растущего числа жителей левого берега, в частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост из жилого массива Троещина. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

“Благодаря изменениям в проекте у киевлян будет более удобное сообщение по мосту. По сравнению с прошлым проектом теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда из Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина – на ул. Оноре де Бальзака и заезда из этой улицы на мост. Таким образом, в разговоре о том, будет или не будет съезд на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена ​​точка”, – отметил Александр Густелев .

Напомним, что Мэр Киева обещал запустить автомобильное сообщение по Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже до конца текущего года.