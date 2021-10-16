В США одобрили применение бустерной дозы Johnson & Johnson. Однокомпонентную вакцину J&J от коронавируса получили уже около 15 млн человек, сообщает РБК-Украина.

Комитет по вакцинам Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрил применение дополнительной дозы вакцины компании Johnson & Johnson против коронавируса.

Члены комитета поддержали это решение единогласно.

Бустерную дозу вакцины рекомендовали применять для граждан с 18 лет и при этом не ранее, чем через два месяца после прививки однокомпонентной вакциной этого производителя.

Ранее J&J обратилась к FDA с просьбой разрешения на ревакцинацию.

Автор: Анна Полисученко