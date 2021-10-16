Курс валют НБУ на 16 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 16 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 15 октября, остается стабильным на уровне 26.35 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 16 октября 2021 года.
Курс евро остается стабильным на уровне 30.43 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 16 октября 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 16 октября 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 35.89 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 16 октября 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 28.35 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 16 октября 2021 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.65 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 16 октября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.349000
|EUR
|Евро
|30.426500
|RUB
|Рубль
|0.366570
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.893900
|CHF
|Швейцарский франк
|28.346000
|PLN
|Польский злотый
|6.648100