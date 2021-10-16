ЕС направил помощь Румынии для преодоления кризиса с COVID-19

Евросоюз отправил в Румынию лекарства и необходимое оборудование для преодоления проблем, вызванных в этой стране подъемом заболеваемости COVID-19, сообщает издание The Guardian, сообщает Интерфакс-Украина.

Европейская комиссия заявила, что власти ЕС способствовали транспортировке в Румынию 250 концентраторов кислорода, которые нужны для выработки медицинского кислорода для тяжелобольных пациентов.

Также из Италии в Румынию отправлено 5,2 тыс. емкостей с моноклональными антителами, которые используются в качестве экспериментального метода лечения пациентов с COVID-19.

Впоследствии ЕС передаст Румынии от Дании восемь концентраторов и 15 аппаратов ИВЛ.

The Guardian отмечает, что в Румынии в первую декаду октября в среднем каждые 6 минут от COVID-19 умирал один человек, однако уровень недоверия населения к вакцинации остается высоким. Только треть населения Румынии получила по крайней мере одну дозу вакцины.

Всего в Румынии за время пандемии выявили более 1,4 млн заражений COVID-19, свыше 41 тыс. инфицированных скончались.