Стала известна Мисс Украина Вселенная-2021

Анна Неплях будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года, сообщает Корреспондент.

В пятизвездочном киевском отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина Вселенная-2021. Его победительницей стала участница шоу Холостяк, 27-летняя Анна Неплях из Днепра.

Корону победительнице вручила Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская. Теперь Анна Неплях будет представлять Украину на престижном международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.

Другие призовые места распределились следующим образом:

IV Мисс Украина Вселенная-2021 стала Юлия Семенихина, 20 лет, Каменец-Подольский

III Мисс Украина Вселенная-2021 стала София Дорчинец, 20 лет, Ужгород

II Мисс Украина Вселенная-2021 стала Неля Попович, 25 лет, Ужгород

I Мисс Украина Вселенная-2021, стала Виктория Апанасенко 28 лет, Чернигов

Напомним, Украину на конкурсе Мисс Вселенная-2020 в США представляла Елизавета Ястремская, которой не удалось попасть в топ-21. Победительницей конкурса стала Андреа Меса из Мексики.

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021