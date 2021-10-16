Уайлдер впервые сделал признание о бое с Фьюри

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) после боя с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) признался, что очень разочарован своим поражением. Комментируя поединок 35-летний Уайлдер поблагодарил всех за поддержку, сообщает Обозреватель.

Уайлдер после недели размышлений понял, что те испытания, которые в итоге ему послал Бог, намного превосходят то, чего он ожидал.

"Мы не добились победы, но один мудрый человек как-то сказал, что победы приходят с уроками. Хотя я хотел победить, мне еще больше нравилось видеть, как от зрелища в ринге выиграли болельщики. Надеюсь, я доказал, что я настоящий воин и настоящий король в боксе" , – написал американец у себя в Instagram.

Уайлдер сделал признание о бое с Фьюри. Источник: instagram.com/bronzebomber

Заканчивая свою речь, Деонтей поздравил своего соперника с его победой и поблагодарил его за "великие исторические воспоминания, которые останутся навсегда".

Британец мощно атаковал.

Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера

Сам Фьюри эмоционально прокомментировал свой успех, заявив, что он "сделан из чугуна и стали".