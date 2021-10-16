Уайлдер впервые сделал признание о бое с Фьюри

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) после боя с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) признался, что очень разочарован своим поражением. Комментируя поединок 35-летний Уайлдер поблагодарил всех за поддержку, сообщает Обозреватель.

Уайлдер после недели размышлений понял, что те испытания, которые в итоге ему послал Бог, намного превосходят то, чего он ожидал.

"Мы не добились победы, но один мудрый человек как-то сказал, что победы приходят с уроками. Хотя я хотел победить, мне еще больше нравилось видеть, как от зрелища в ринге выиграли болельщики. Надеюсь, я доказал, что я настоящий воин и настоящий король в боксе", – написал американец у себя в Instagram.
Уайлдер сделал признание о бое с Фьюри
Уайлдер сделал признание о бое с Фьюри. Источник: instagram.com/bronzebomber

Заканчивая свою речь, Деонтей поздравил своего соперника с его победой и поблагодарил его за "великие исторические воспоминания, которые останутся навсегда".

Британец мощно атаковал.
Британец мощно атаковал.

Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера
Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера

Сам Фьюри эмоционально прокомментировал свой успех, заявив, что он "сделан из чугуна и стали".

Фьюри хорошо защищался.
Фьюри хорошо защищался.

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