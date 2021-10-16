Саакашвили согласился пройти медосмотр и принимать лекарства

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на консилиум врачей, которые проверят состояние его здоровья. Арестованный политик не против сдать анализы и принимать лекарства, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе после встречи с Саакашвили.

"Я ожидал, что он будет в плохом состоянии, но у него оказывается сильный организм, и он превзошел мои ожидания. Саакашвили согласен на консилиум, тесты и лекарства. Он настроен очень бодро" , — сказал медик.

Зато, уточняет Кипшидзе, Саакашвили не согласен прекратить голодовку. Ее политик объявил сразу после ареста в Тбилиси. От еды он отказывается уже 15 дней.

Личный врач бывшего президента подчеркнул, что пока нет необходимости госпитализации Саакашвили. Однако, мол, она возникнет, ведь Саакашвили не собирается прекращать голодовку.

"Он сказал мне, что ни в коем случае не прекратит голодовку и будет бороться до конца" , — отметил Николоз Кипшидзе, добавив, что анализы Саакашвили сдаст во вторник, 19 октября.

Напомним, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Ранее Бека Басилая, адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что у политика на фоне голодовки в тюрьме ухудшилось состояние здоровья. Саакашвили трудно передвигаться из-за отека ног.