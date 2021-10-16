В Запорожье усиливают ограничения для проезда в транспорте

В Запорожье готовятся к усилению карантина. Так, после перехода региона в "красную" зону адаптивного карантина, общественным транспортом смогут пользоваться все жители и гости города, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в документе, принятом ТЭБ и ЧС Запорожье.

частности, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Запорожье.

Согласно документу, переход региона в "красную" зону адаптивного карантина будет означать, что проезд на общественном транспорте города будет доступен только при условии:

наличия COVID-сертификата;

результата отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа;

справки для проезда на время действия карантина, выданной с места работы.

Напомним, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Запорожская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина с 18 октября.