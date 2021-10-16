В Запорожье усиливают ограничения для проезда в транспорте
В Запорожье готовятся к усилению карантина. Так, после перехода региона в "красную" зону адаптивного карантина, общественным транспортом смогут пользоваться все жители и гости города, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в документе, принятом ТЭБ и ЧС Запорожье.
частности, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Запорожье.
Согласно документу, переход региона в "красную" зону адаптивного карантина будет означать, что проезд на общественном транспорте города будет доступен только при условии:
- наличия COVID-сертификата;
- результата отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа;
- справки для проезда на время действия карантина, выданной с места работы.
Напомним, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Запорожская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина с 18 октября.