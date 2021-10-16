Минэнерго об отопительном сезоне: достаточного количества угля нет

Сейчас на складах Украины достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона нет, но Минэнерго рассчитывает на уже подписанные контракты и поставку ископаемых, сообщает УНИАН.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Немчинов отметил, что на сегодня Украина имеет миллионные контракты на поставку угля.

"Действительно, ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на 4 миллиона, еще на 2 миллиона ожидаем до конца отопительного сезона. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть" , – сказал он.

Однако Украина уже начала получать импортированный уголь.

"Но учитывая наличие контрактов, учитывая наличие возможности оплачивать эти контракты и учитывая то, что на сегодня уголь начал ехать достаточно ритмично, мы считаем, что даже "с колес" работать абсолютно возможно будет" , – поделился Немчинов.

Минэнерго, по его словам, рассчитывает на стабильную работу АЭС.

По последним данным Укрэнерго, объемы сжигания угля на ТЭС продолжают превышать объемы поставок на склады генерирующих компаний.

В целом потребление за 27 сентября – 3 октября составило 2,74 млрд кВт·ч, что на 0,7% больше, чем на предыдущей неделе. При этом среднесуточная температура по сравнению с предыдущей неделей снизилась с +10,8°С до +10,3°с соответственно.

За сентябрь потребление составило 11,21 млрд кВт·ч, что на 2,8% больше показателя прогнозного баланса.