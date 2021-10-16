Юлия Мендель снялась в соблазнительной фотосессии
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель устроила себе новую соблазнительную фотосессию, сообщает УНИАН.
В этот раз она фотографировалась в стильных черных штанах с высокой посадкой и рубашке из льна, которую завязала в области талии. При этом Мендель расстегнула верхние пуговицы рубахи, тем самым засветив отсутствие белья.
"Счастливые люди самые сильные. Замечательных выходных", - подписала фото Мендель.
"Малышка на миллиард", "Тебе пора в фотомодели", "Красивая и сексуальная", "Шикарная", "Классные фото", "Вот это образ", - пишут фаны в комментариях.
Кто такая Юлия Мендель
Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и защитила кандидатскую диссертацию на тему "Натурфилософская металогия лирики Владимира Затуливетера в контексте поэзии 1970-90 гг.".
Работала журналистом на телеканалах ICTV, Эспрессо TV, "112 Украина" и "Интер", сотрудничала с The New York Times.
В июне 2019-го года была назначена пресс-секретарем главы государства, выиграв конкурс на эту должность и обойдя 4 тысяч претендентов. Заявление на увольнение написала в апреле 2021-го года.