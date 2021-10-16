Кто выиграет "Золотой мяч": букмекеры назвали фаворитов
Букмекеры назвали главных фаворитов на завоевание "Золотого мяча" - самой престижной индивидуальной награды в футболе, сообщает УНИАН.
По мнению букмекеров, главным фаворитом на "Золотой мяч" является нападающий ПСЖ Лионель Месси, который в этом году выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки.
В тройку также входят форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски и полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, выигравший Лигу чемпионов и чемпионат Европы.
"Золотой мяч-2021". Топ-10 фаворитов
1. Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина) - 1,40
2. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша) - 4,50
3. Жоржиньо ("Челси", Италия) - 7,50
4. Н'Голо Канте ("Челси", Франция) - 9,00
5. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия) - 15,00
6. Карим Бензема ("Реал", Франция) - 21,00
7. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 21,00
8. Ромелу Лукаку ("Челси", Бельгия) - 34,00
9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия) - 41,00
10. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д, Норвегия) - 51,00
"Золотой мяч": что нужно знать
- Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
- В числе претендентов больше всего итальянцев (5) и англичан (4). Наибольшее клубное представительство у "Челси" и "Манчестер Сити" (по 5 игроков).
- В 2020 году "Золотой мяч" не вручался. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса. В 2019 году его обладателем в шестой раз стал Лионель Месси.