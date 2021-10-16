Samsung установила новый рекорд скорости 5G

Южнокорейский гигант Samsung доложил о достижении нового рекорда скорости передачи данных в сотовой сети пятого поколения (5G).

На этот раз речь идёт об отправке информации от абонента в сторону базовой станции.

Изображение Samsung

Эксперимент проводился в городе Плейно в штате Техас (США). Партнёрами Samsung выступили оператор Verizon и компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков процессоров для смартфонов.

Тестовая платформа включала аппаратные решения на основе чипа Samsung 5G mmWave Compact Macro. Это изделие объединяет блок базового диапазона, радио и антенну в едином форм-факторе. Кроме того, был задействован модем Snapdragon X65 5G. Использовалась технология агрегации несущих частот СА (Carrier Aggregation).

Изображение Samsung

В рамках эксперимента удалось добиться скорости передачи данных в сторону базовой станции на уровне 711 Мбит/с. При такой пропускной способности канала связи файл размером 1 Гбайт может быть загружен в облако приблизительно за 11 секунд.