Почему осень - это лучшее время для покупки мотоцикла

Мотоцикл – очень удобный и быстрый вид транспорта, особенно если вы живете в большом городе или пригороде. Но сезонность это его слабая сторона – зимой на нем не поездишь. Вместе с тем именно окончание мотосезона может стать выгодным временем для покупки двухколесного друга, сообщает 24 Канал.

Больше всего мотоциклов продаются весной – в начале мотосезона. Цены в этот период самые высокие. Осенью, когда сезон катания закончился, цены падают и это дает шанс выгодно купить байк. Но в такой сделке есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы покупки мотоцикла в конце сезона

Главный плюс, как уже было сказано выше – привлекательная цена. Это касается как новых мотоциклов из мотосалона, так и подержанных экземпляров. В случае с новыми байками можно выторговать не только существенную скидку, но и приобрести по хорошей цене или вообще получить в подарок дополнительное оборудование или экипировку.

Чаще всего, кроме приятной сезонной скидки, дилеры новой техники предлагают в дополнение к мотоциклу сигнализацию, замки или другие противоугонные устройства. Также можно выторговать шлем, мотокуртку, рукавицы или еще что-то из экипировки.

Второй плюс больше касается подержанной техники. Мало кто продает байк в идеальном состоянии. Приобретя мотоцикл в конце сезона, у нового владельца будет достаточно времени, чтобы привести его в желаемую техническую форму. Дело в том, что мотоциклы не так распространены, как автомобили. Поэтому запчасти для них у специализированных продавцов надо заказывать и ждать определенное время, в наличии очень незначительный ассортимент. В разгар сезона даже несколько дней ожидания сильно портят настроение, а в холодное время года такой проблемы нет.

Третий плюс покупки байка именно сейчас, когда еще можно ездить – это возможность личного тест-драйва. Это очень важно, ведь во время пробной поездки можно понять не только техническое состояние мотоцикла, но и другие параметры: удобство посадки, динамические качества, особенности работы подвески и тормозов. Зимой выполнить тестовую поездку на мотоцикле будет сложно, а если на дороге будет лежать снег, то вообще почти невозможно.

Четвертый плюс заключается в значительном увеличении времени для покупки экипировки. Для многих важно, чтобы экипировка подходила к мотоциклу по стилю и цвету. Если приобрести байк осенью, у нового владельца будет почти полгода на подбор подходящей экипировки. К тому же цены на мотоциклетную одежду в холодное время года значительно ниже.

Минусы покупки мотоцикла в конце сезона

Первый упирается в необходимость хранения. Для хранения мотоцикла нужен сухой гараж или место на стоянке. Оставлять мотоцикл под открытым небом – очень плохая идея. Впрочем, если вы планируете покупку мотоцикла, скорее всего, вопрос с постоянным местом дислокации для него уже решен.

Второй минус – необходимость консервации. Это не сложная процедура, но хлопоты по подготовке к длительному хранению и последующая "расконсервация" занимают некоторое время. Заниматься этим не всем нравится.

Третий минус – “заморозка” средств. В случае изменения финансовой ситуации на худшую быстро продать мотоцикл, особенно зимой, очень сложно. Иметь свободные средства или байк в гараже – личный выбор для каждого и он зависит от множества факторов.

Еще один минус, который в большей степени касается новых мотоциклов – моральное старение и потеря стоимости. Мотопроизводители постоянно обновляют модельный ряд, выпуская новые модели. Купив старую модель в конце сезона, можно оказаться в ситуации, когда новая будет значительно лучше или красивее. Для подержанной техники такая проблема актуальна меньше.

Так когда же покупать?

Для многих покупка мотоцикла – спонтанное решение, именно поэтому большинство байков покупают в начале или в середине сезона. Но для тех, кто подходит к приобретению мотоцикла с рациональной точки зрения, актуальной будет покупка осенью. Однако среди таких общих правил бывают и исключения, особенно это касается подержанной техники – если повезет, можно приобрести мотоцикл по хорошему прайсу и весной. В конце концов, для каждого будущего мотоциклиста условия, исходя из которых происходит покупка мотоцикла, слишком индивидуальны.